×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ayvacık açıklarında tehlikeli anlar: Su alan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ayvacık#Deniz Kazası#Sahil Güvenlik
Ayvacık açıklarında tehlikeli anlar: Su alan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 09:33

Çanakkale Ayvacık'ta gece saatlerinde su almaya başlayan tekneden yükselen yardım çağrısı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Hızla bölgeye ulaşan ekiplerce batmak üzere olan tekneden tahliye edilen 2 kişi sağ salim karaya ulaştırıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ayvacık ilçesi Deveboynu Plajı açıklarında önceki gün saat 20.30 sıralarında, bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Teknedekilerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu KB-103 bölgeye sevk edildi.

Teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak, Babakale Sahil Güvenlik İskelesi’ne getirildi. 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, teknenin sahibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılacağı bildirildi.

Gözden KaçmasınYargıtay’dan şaşırtan karar: Aysele kurşun yağdıran koca yeniden yargılanacakYargıtay’dan şaşırtan karar: Aysel'e kurşun yağdıran koca yeniden yargılanacakHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayvacık#Deniz Kazası#Sahil Güvenlik

BAKMADAN GEÇME!