Ayvacık açıklarında tehlikeli anlar: Su alan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Çanakkale Ayvacık'ta gece saatlerinde su almaya başlayan tekneden yükselen yardım çağrısı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Hızla bölgeye ulaşan ekiplerce batmak üzere olan tekneden tahliye edilen 2 kişi sağ salim karaya ulaştırıldı.
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Ayvacık ilçesi Deveboynu Plajı açıklarında önceki gün saat 20.30 sıralarında, bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Teknedekilerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu KB-103 bölgeye sevk edildi.
Teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak, Babakale Sahil Güvenlik İskelesi’ne getirildi. 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, teknenin sahibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılacağı bildirildi.