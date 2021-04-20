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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale) (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Ayvacık açıklarında lastik bottaki 54 kaçak göçmen kurtarıldı

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Ayvacık açıklarında lastik bottaki 54 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 54 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 54 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

 

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