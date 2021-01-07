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Gündem
İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 20:29 | Son Güncelleme:

Ayvacık açıklarında çok sayıda kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

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Ayvacık açıklarında çok sayıda kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yelkenli tekne ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağli ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını alınca harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, Yunan adalarına gitmeye çalıştıkları belirlenin yelkenli teknede 37 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakalandı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. 2 organizatörün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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