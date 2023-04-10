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Ayvacık açıklarında 77 kaçak göçmen yakalandı

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#Çanakkale#Ayvacık#Göçmen
Ayvacık açıklarında 77 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 18:42

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen 4 farklı operasyonda lastik botlar içinde 77 kaçak göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 4 farklı bölgede lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ‘TCSG-905’, ‘TCSG-28’ ve ‘TCSG-6’ Sahil Güvenlik botları, hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde toplam 77 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Ayvacık açıklarında 77 kaçak göçmen yakalandı

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#Çanakkale#Ayvacık#Göçmen

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