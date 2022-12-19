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Ayvacık açıklarında 93 kaçak göçmen yakalandı

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#Çanakkale#Ayvacık#Göçmen
Ayvacık açıklarında 93 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 20:31

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 54 kaçak göçmen yakalandı. Yine Ayvacık'ta Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 39 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden TCSG-905 Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 54 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

YUNAN UNSURLARI ÖLÜME TERK ETTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-905 botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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#Çanakkale#Ayvacık#Göçmen

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