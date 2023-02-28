Ayvacık açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Deprem saat 02.28'de yerin yaklaşık 13.43 kilometre derinliğinde meydana geldi.