Ayvacık açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Deprem saat 02.28'de yerin yaklaşık 13.43 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2023
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Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.41 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-02-28
Saat:01:23:22 TSİ
Enlem:39.378 N
Boylam:26.284 E
Derinlik:6.08 km
Detay:https://t.co/L2UIM1zbcW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi