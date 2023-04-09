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Aytun Çıray, krizin nedenini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Aytun Çıray#İYİ Parti#Millet İttifakı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 11:55

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyurdu. Çıray'ın partisinin baraj altında kaldığını ima ettiği ifadeler yeni bir krize yol açtı. 'Yine başa mı döndük?' diyen Çıray, yaptığı son paylaşımla sorunun kaynağını açıklayarak parti yönetimini eleştirdi.

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İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Aytun Çıray, dün yaptığı paylaşımla milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyururken açıklamasında partisinin baraj altı kalacağını ima etti. Çıray'ın bu paylaşımı İYİ partide tepkilerin fitilini ateşledi.

Aytun Çıray, bugün yaptığı son paylaşımla krize neden olan ifadelerinin perde arkasını duyurdu. Aytun Çıray temayülde ilk sıranın açık ara kendisine olduğunu aktararak şu tweeti attı:

TEMAYÜL USULÜNE UYGUN DEĞİL

"Konumuz bu değil. Ama. İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı:

1. Aytun Çıray %65,7

2. H. Kırkpınar %15,6

3. Müjde Harputlu %8,6

4. Yavuz Adar %6,2

Aytun Çıray, krizin nedenini açıkladı



 

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#Aytun Çıray#İYİ Parti#Millet İttifakı

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