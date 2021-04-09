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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Aytül'ün akülü sandalye hayalini, Almanya'daki gurbetçi gerçekleştirdi

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Aytül'ün akülü sandalye hayalini, Almanya'daki gurbetçi gerçekleştirdi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan ve geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli olan Aytül Dik'in akülü sandalye hayali, Almanya'da yaşamını sürdüren hayırsever Günsel Oran’ın desteğiyle gerçek oldu.

Aytülün akülü sandalye hayalini, Almanyadaki gurbetçi gerçekleştirdi
Keşan’da yaşayan Aytül Dik’in, geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme engeli oluştu. Dik'in akülü sandalye talebine, Almanya'da yaşayan hayırsever Günsel Oran’dan destek geldi. Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Oran’ın bağışladığı akülü sandalyeyi Dik'e evinde teslim etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, aileyi ziyaretinde, Aytül Dik'in mutluluğunun her şeye değer olduğunu belirterek, "Almanya'dan hayırseverimiz Günsel Oran'a ve vesile olduğu için eczacımız Ahmet Murat Gürer'e çok teşekkür ediyoruz. Aytül, bizi doğum gününe de davet etti. Doğum gününde de yanında olacağız, söz veriyoruz. İyi günde de kötü günde de her zaman yanınızdayız" dedi.

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