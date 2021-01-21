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Ayten Boyner kimdir, kaç yaşında vefat etti?
Ayten Boyner, geçirdiği beyin kanamasının ardından vefat etti. Bir süredir Koronavirüs tedavisi görmekte olan Ayten Boyner, taburcu olmasının evinde hayatını kaybetti. Peki, Ayten Boyner kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ayten Boyner , 88 yaşındadır. Ayten Boyner aynı zamanda Boyner Grubu'nun kurucusu Osman Boyner'in eşi ve ünlü iş adamı Cem Boyner'in annesidir. Ayten Boyner'in torunları ise iş dünyasından tanınan Ayşe Boyner, Elif Boyner, Murat Boyner, Emine Boyner'dir.
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