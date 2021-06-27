AYT'de tekrar kalem verecekler mi? YKS AYT'de kalem silgi dağıtılacak mı?
AYT sınavında ÖSYM kalem silgi veriyor mu sorusu YKS kapsamında araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava giderken götürülecek olan belge ve araçları araştıran adaylar, ÖSYM kalem ve silgi dağıtacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖSYM YKS'de kalem ve silgi dağıtacak mı? İşte, o bilgiler
AYT sınavına girecek olan adaylar, AYT'de kalem ve silgi verilecek mi sorusuna odaklandı. ÖSYM kalem ve silgi dağıtma hususuna YKS'de de devam edecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre YKS'de kalem, silgi, kalemtraş dağıtılma hususu şu şekilde aktarılıyor;
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya,
araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları
gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su
getirebileceklerdir.
AYT sınavı için de adaylara ayrıca kalem ve silgi verilecek.