AYT'de tekrar kalem verecekler mi? YKS AYT'de kalem silgi dağıtılacak mı?

AYT sınavına girecek olan adaylar, AYT'de kalem ve silgi verilecek mi sorusuna odaklandı. ÖSYM kalem ve silgi dağıtma hususuna YKS'de de devam edecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre YKS'de kalem, silgi, kalemtraş dağıtılma hususu şu şekilde aktarılıyor;

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya,

araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları

gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su

getirebileceklerdir.

AYT sınavı için de adaylara ayrıca kalem ve silgi verilecek.

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