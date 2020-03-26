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Haber Giriş: 26.03.2020 - 11:43,Son Güncelleme:/

Aytaç Yalman Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! Doktoru ve koruması da yoğun bakımda

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Aytaç Yalman Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! Doktoru ve koruması da yoğun bakımda
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Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman’ın doktoru ve korumasının da Corona Virüse yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koruması ve doktorunun da Corona Virüse yakalandığı öğrenildi.

Aytaç Yalman’ın Corona Virüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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