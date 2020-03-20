Aytaç Yalman virüsten 3. ölüm

İSTANBUL Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ten yapılan yazılı açıklamada, 79 yaşındaki Aytaç Yalman’da 11 Mart’ta nefes darlığı başladığı belirtilerek süreç şöyle anlatıldı: “12 Mart’ta Fenerbahçe Orduevi doktoru eve çağırılmış. Doktor hastaneye gitmesini söylemiş ancak hasta kabul etmemiş, evde serum tedavisi uygulanmasını istemiş. 13 Mart’ta şikâyetleri artınca aynı doktor tekrar eve çağrılmış. Hasta ikna edilerek hastaneye götürülmüş ancak yatışı kabul etmemiş. Aynı gün evde kötüleşince bir sağlık kuruluşuna yatırılmış. Genel durumu bozulmuş. 15 Mart’ta hastanemize nakli sağlanmıştır. Hasta derhal solunum cihazına bağlanmıştır. Saat 19.10'da solumunu durmuş, geri döndürme uygulanmış, ritmi dönmeyince saat 19.50’de ölü olarak kabul edilmiştir. Hastayı daha önce tedavi eden sağlık profesyonelleri, ev temaslıları, işyeri temaslılarına izolasyon tedbirleri uygulanmıştır. Eşinin test sonucunun COVID pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman'ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında COVID 19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur.”

KOCA: YALMAN’IN ÖLÜMÜ PENCERE DÖNEMİ ETKİSİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten öldüğü anlaşılan Aytaç Yalman vakasıyla ilgili gelişmelerin ayrıntısını Meclis’te milletvekilleriyle şöyle paylaştı: “4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı var. Yaklaşık 6 saat sonra da eks (ölü) kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle son dönemde giderek yaygınlaşınca, KOAH olmasına rağmen, ‘Şüpheli olabilir’ düşüncesiyle çevresi taranıyor.

ORDUEVİNDE POZİTİF ÇIKANLAR

Orduevi dahil olmak üzere, eşi dahil olmak üzere herkes taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Bir vakada başta negatif sonra pozitif çıkanlar olabilir mi, olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. İki, daha tersini söylüyorum; başta pozitif olan, 3 gün sonra negatif olan, 7 gün sonra pozitif olan vakalarımız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor. Yalman’la, bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi olmuş oldu.”