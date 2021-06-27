AYT saat kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? ÖSYM kılavuzu ile açıklandı

AYT kaç saat ve saat kaçta bitecek sorusu ÖSYM'nin yayımladığı YKS 2021 kılavuzu aracılığıyla yayımlandı. YKS 2021 kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre AYT'de sınavın ilk 135 dakikası tamamlanmadan çıkmak yasak olacak. Sınavın son 15 dakikası da AYT için kritik bir önem taşıyacak.

AYT SAAT KAÇTA BİTİYOR?

27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayan AYT sınavı toplamda 180 dakika sürecek. Saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayan adaylar, sınavın son 15 dakikasında da sınavdan çıkamayacak. AYT saat 13.15'te bitecek.

AYT'DE İLK 135 DAKİKA ÖNEMLİ

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.

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