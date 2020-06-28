AYT kaç dakika? 2020 YKS AYT sınav süresi saat kaçta bitecek?

AYT sınav saati, 28 Haziran’ın gelmesi ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. 27 Haziran’da YKS’nin ilk oturumu olan TYT düzenlendi. Bugün AYT ve YDT yapılacak. Günün ilk sınavı Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olacak. AYT 10.15’te başlayacak. Adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar. İşte AYT sınav süresi ile ilgili bilgiler…

AYT SAAT KAÇTA?

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

AYT NEDİR?

AYT’nin açılımı Alan Yeterlilik Testleri’dir.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

28 Haziran Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı saat 09:30 ve 18:30 saatleri arasında olacak. Belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların bu saat aralıklarında sokağa çıkması kısıtlanacak.