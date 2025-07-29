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Aysun komiserin hayatını kaybettiği kaza kamerada

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#Kaza#Kayseri#Aysun Çağla Namdar
Aysun komiserin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 11:18

Kayseri'de Sivas İl Emniyet Müdürlüğü özel kalemini Aysun Çağla' Namdar'ın hayatını kaybettiği, 1 polisin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü Kayseri-Malatya yolu Kıskaçlı mevkisinde C.A. idaresindeki 27 ASY 966 plakalı kamyon ile polis memuru Fatih B.'nin kullandığı 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpıştı.

Aysun komiserin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kazada polis memuru Fatih B. ile Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olduğu öğrenilen Başkomiser Aysun Çağla Namdar yaralandı. Ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aysun Çağla Namdar'ın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aysun komiserin hayatını kaybettiği kaza kamerada

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Başkomiser Aysun Çağla Namdar'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Aysun komiserin hayatını kaybettiği kaza kamerada

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#Kaza#Kayseri#Aysun Çağla Namdar

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