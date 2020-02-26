Aysima İsminin Anlamı Nedir? Aysima Ne Demek

Ülkemizde Aysima ismini ortalama 3000 kişi tarafından kullanıldığı bilinmektedir.

Aysima İsminin Anlamı

Aysima ismi benzer anlamlara sahip olup, 2 farklı anlamda kullanılmaktadır. Aysima isminin anlamı kelime anlamı da olarak yüzü aydınlık, ay gibi olan anlamında kullanılmaktadır. Bir sıfat olarak kullanılan bu isim, son dönemlerde kız çocukları için oldukça popülerdir.

Aysima ismi ayrıca tutkulu, nurlu ve uğulu kimse olarak da kullanılmaktadır. İsmin anlamı ismin başlangıç hecesinden de anlaşılmaktadır.

Aysima Ne Demek

Aysima ismi kız çocukları için tercih edilmektedir. Genellikle kız çocuklarının uğurlu ve geleceği parlak olması için bu isim tercih edilir. Çünkü Aysima demek, uğurlu olan, çevresini aydınlatan kimse demektir. İsmin anlamı için kız çocuklarının aydınlık ve ay yüzlü kimseler olması için bu isim tercih edilir. Karakter olarak da Aysima ismini taşıyan kişiler özgüvenine düşkün, kendine güveni olan ve başarılı kimselerdir.

Aysima ismi Arapça kökenli olmasına rağmen Kuran'da geçmeyen bir isimdir. Genellikle atılgan ve oldukça enerjik yapıları ile bilinirler. Enerjik olmalarının yanı sıra kırılgan da bir yapıda sahiptirler. İş hayatında başarıyı sever, özgüvenli ve atik kimselerdir. Dikkatleri fazla olan Aysima ismine sahip kişiler, kendi hedeflerini gerçekleştirmeyi de seven kişilerdir.