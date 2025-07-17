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Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten sonra EyÃ¼psultan'da yol kenarÄ±nda valizin iÃ§inde cesedi bulunan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi AyÅŸe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 kiÅŸi adliyeye sevk edilmiÅŸ, zanlÄ±lar savcÄ±lÄ±k ifadeleri sona ermiÅŸti.

22 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±zÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼len Cemil KoÃ§, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce â€˜tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rmek', diÄŸer 6 zanlÄ± ise â€˜tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rmeye yardÄ±m etmek' suÃ§undan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilmiÅŸti.

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CEMÄ°L KOÃ‡'UN SAVCILIKTA VERDÄ°ÄžÄ° Ä°FADE ORTAYA Ã‡IKTI

GenÃ§ kÄ±zÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilen Cemil KoÃ§'un savcÄ±lÄ±kta verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KoÃ§ ifadesinde, "AyÅŸe, uyuÅŸturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olmasÄ± sebebiyle dÃ¼ÅŸerek, kafasÄ±nÄ± Ã§arptÄ±, hareketsiz bir ÅŸekilde yerde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fark ettim. PaniÄŸe kapÄ±ldÄ±m, yardÄ±m iÃ§in arkadaÅŸlarÄ±mÄ± aradÄ±m. ArkadaÅŸÄ±mÄ±, sitenin Ã§evresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. MaktulÃ¼ valize kendim koydum" diye konuÅŸtu.

"500 BÄ°N LÄ°RA KARÅžILIÄžINDA VALÄ°ZÄ°N ORTADAN KALDIRILMASI Ä°Ã‡Ä°N Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° TEKLÄ°FÄ°NDE BULUNDUM"

KoÃ§ ifadesinin devamÄ±nda, AyÅŸe Tokyaz'Ä±n cesedini arkadaÅŸÄ±yla beraber valize koyduklarÄ±nÄ± belirterek, "Valizi arabaya taÅŸÄ±dÄ±ktan sonra, arkadaÅŸÄ±mÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ±ndaki petrole gittik. GittiÄŸimizde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerimizin emniyete ulaÅŸmamasÄ± iÃ§in tÃ¼m kameralarÄ±n fiÅŸlerini Ã§ektik. ArkadaÅŸÄ±mÄ±n beni oyaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cesedi ortadan kaldÄ±rmaya yardÄ±m etmeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. ArkadaÅŸÄ±m yarÄ± yolda beni sattÄ± ve yanÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±. Ben de ne yapacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in meyhaneye gittim. Aradan bir sÃ¼re geÃ§tikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletiÅŸime geÃ§tim. Necmettin'e, aracÄ±mda valiz olduÄŸunu, iÃ§ine bakÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini ve 500 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda valizin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in iÅŸ birliÄŸi teklifinde bulundum. Taksici de, bu iÅŸi yapmasÄ± iÃ§in adam bulacaÄŸÄ±nÄ±, daha sonrasÄ±nda ise 3 kiÅŸi bulduÄŸunu belirtti. 3 kiÅŸiye 100'er bin lira Ã¶deme iÃ§in anlaÅŸtÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

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2 YIL Ã–NCE ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ°N ÅžÃœPHELÄ° Ã–LÃœMÃœ SONRASI Ä°FADESÄ°NÄ°N ALINDIÄžI Ä°DDÄ°ASI

AyrÄ±ca, Tokyaz'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma devam ederken, ÅŸÃ¼pheli Cemil KoÃ§'un, 2 yÄ±l Ã¶nce TÃ¼rkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ece GÃ¼l Ã–vezova'nÄ±n DiyarbakÄ±r'da ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸekilde 6. kattan dÃ¼ÅŸerek Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve konuya iliÅŸkin KoÃ§'un ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

MÃœFETTÄ°Åž GÃ–REVLENDÄ°RÄ°LDÄ°

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da cinayete iliÅŸkin mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirildiÄŸini duyurdu. AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

AyÅŸe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir MÃ¼lkiye MÃ¼fettiÅŸi ve bir Polis MÃ¼fettiÅŸi gÃ¶revlendirilmiÅŸtir.Â AyÅŸe Tokyazâ€™a Allahâ€™tan rahmet, acÄ±lÄ± ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz.Â GeliÅŸmeler kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r.

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'VALÄ°ZDE CESET OLDUÄžUNU BÄ°LMÄ°YORDUM'

Taksici Necmettin E.'nin ise savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinde, â€œBen valizin iÃ§inde ceset olduÄŸunu bilmiyordum. Sordum iÃ§inde ne var diye ama bana 'Ã–nemli birÅŸey deÄŸil karÄ±ÅŸtÄ±rma' dediler. EÄŸer valizin iÃ§inde ceset olduÄŸunu bilseydim asla kabul etmezdim" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. (DHA)

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