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Ayşe'yi öldüren eşine indirimsiz müebbet hapis

#Kadın Cinayeti#Ayşe Cenikli#Bülent Cenikli
Ayşeyi öldüren eşine indirimsiz müebbet hapis

Samsun'un Canik ilçesinde 18 yıllık eşi Ayşe Cenikli'yi (39) apartman girişinde tabanca ile öldüren Bülent Cenikli (44), 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklu yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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 Olay, 28 Nisan'da Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Art arda silah sesleri duyulan Akbalık Sokak’ta bir binanın girişinde yerde kanlar içinde yatan Ayşe Cenikli'yi fark eden komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Cenikli, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan eşi Bülent Cenikli ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Cenikli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ

Bülent Cenikli hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçlamasıyla dava açıldı. Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasına Ayşe Cenikli’nin babası İsmail Şahin, kardeşi Zafer Şahin ve avukatları Cansu Muzaça katıldı. Ayşe Cenikli’nin, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle daha önce kadın sığınma evinde kaldığı, psikolojik destek aldığı ve eşi Bülent Cenikli hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

‘EŞİME HİÇBİR ZAMAN ŞİDDET UYGULAMADIM’

Mahkeme heyeti, ilk olarak tanıkları dinledi. Ardından savunma yapan Cenikli, “Eşim ikiyüzlü biriymiş ve ikili oynamış. Eşime karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadım, kötü söz söylemedim, onu çok seviyordum. Eşimi tasarlayarak kasten öldürmedim” dedi.

Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Bülent Cenikli’ye 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Ayşeyi öldüren eşine indirimsiz müebbet hapis



‘TÜM MAHKEMELERE ÖRNEK TEŞKİL ETSİN’

Duruşmanın ardından açıklama yapan Ayşe Cenikli'nin ağabeyi Zafer Şahin, “Avukatımız Cansu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Gerekli delilleri en kısa zamanda toparlayıp, sanığın en ağır cezayı almasını sağladı. Bu mahkemenin, Türkiye'deki hatta dünyadaki tüm mahkemelere örnek teşkil etmesini diliyorum” diye konuştu.

‘TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI’

Avukat Cansu Muzaça ise, “Duruşma 14 Ekim'e ertelenmişti ve bugün asıl heyetle beraber duruşma yapıldı. Dosyada herhangi bir eksiklik kalmadı, bütün deliller toplandığı için 2'nci celse olmasına rağmen dosyamız karara çıktı. Adalete olan inancımız bizi yanıltmadı. Bugün sanık Bülent Cenikli, ‘eşine karşı tasarlayarak kasten öldürmeden’ herhangi bir haksız tahrik indirimi ve iyi hali indirimi olmaksızın en üst sınırdan ceza aldı. Cezanın miktarı daha sonra mahkemenin yazacağı gerekçeli kararda açıklanacak. Herhangi bir iyi hal indirimi ile haksız tahrik indirimi uygulanmaması bir nebze olsun toplumda adalete olan güvenci tazeledi. Bütün kadınları etkileyen bir karar olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

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Ayşeyi öldüren eşine indirimsiz müebbet hapis

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#Kadın Cinayeti#Ayşe Cenikli#Bülent Cenikli

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