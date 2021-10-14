Ayşe'yi öldüren eşine indirimsiz müebbet hapis

Olay, 28 Nisan'da Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Art arda silah sesleri duyulan Akbalık Sokak’ta bir binanın girişinde yerde kanlar içinde yatan Ayşe Cenikli'yi fark eden komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Cenikli, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan eşi Bülent Cenikli ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Cenikli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ
Bülent Cenikli hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçlamasıyla dava açıldı. Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasına Ayşe Cenikli’nin babası İsmail Şahin, kardeşi Zafer Şahin ve avukatları Cansu Muzaça katıldı. Ayşe Cenikli’nin, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle daha önce kadın sığınma evinde kaldığı, psikolojik destek aldığı ve eşi Bülent Cenikli hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
‘EŞİME HİÇBİR ZAMAN ŞİDDET UYGULAMADIM’
Mahkeme heyeti, ilk olarak tanıkları dinledi. Ardından savunma yapan Cenikli, “Eşim ikiyüzlü biriymiş ve ikili oynamış. Eşime karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadım, kötü söz söylemedim, onu çok seviyordum. Eşimi tasarlayarak kasten öldürmedim” dedi.
Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Bülent Cenikli’ye 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.
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