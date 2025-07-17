Ayşe’yi katleden caninin adım adım vahşet rotası

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HATAY’dan İstanbul’a üniversite okumak için gelen 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, Küçükçekmece’de bir yurtta kalmaya başladı. Özel bir üniversitenin hemşirelik bölümünden bu yıl mezun olacaktı. Sosyal medyada kendisinden 16 yaş büyük, polislikten ihraç edilen Cemil Koç ile tanıştı. Ayşe bir süre sonra, aralarındaki yaş farkı ve sık sık şiddet görmesi nedeniyle ayrılmak istedi.

‘SON KEZ GÖRÜŞELİM’ DEDİ

Cemil Koç ise genç kızı ailesiyle tehdit ederek, “Son kez görüşelim” talebinde bulundu. Ayşe Tokyaz, 9 Temmuz’da 19.30’da Koç’un Küçükçekmece’de lüks bir sitede bulunan dairesine gitti. Koç Ayşe’ye evlenme teklif etti. Ancak evlenme teklifinin reddedilmesi üzerine genç kızı evinde alıkoydu. Ailesiyle son kez 9 Temmuz’da telefonla görüşen Ayşe Tokyaz’dan daha sonra haber alınamadı.

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Katil Cemil Koç, Ayşe Tokyaz’ı Esenyurt’taki sitede bulunan dairesinde katletti.

İKİZİ POLİSE GİDİNCE...

İkiz kardeşine telefonla ulaşamayan Esra Tokyaz, Cemil Koç’un evine gitti. Cemil Koç, Ayşe’nin evde olmadığını, kaybolmasıyla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Durumdan şüphelenen Esra Tokyaz, karakola giderek Cemil Koç hakkında şikâyetçi oldu. Esra Tokyaz’ı telefonla arayıp karakola verdiği ifadesini okuduğunu, arkasının güçlü olduğunu söyleyen Koç, işin peşini bırakmasını söyleyip tehdit yağdırdı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri Cemil Koç’un evine giderek arama yaptı. Evde Ayşe Tokyaz’a dair bir ize rastlanmadı ancak güvenlik kameralarında genç kadının 9 Temmuz saat 19.30’da siteye giriş yaptığı, bir daha çıkmadığı tespit edildi. Aynı kayıtlarda, 11 Temmuz’da, 01.30’da Cemil Koç’un elinde valizle evden çıktığı görüldü. Bu detay üzerine yoğunlaşan polis, 13 Temmuz sabahı Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi’nde yol kenarına bırakılmış bir valiz buldu. Valizi açan ekipler bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan kimlik tespitinde cesedin Ayşe Tokyaz’a ait olduğu belirlendi. Tokyaz’ın bir darbeye bağlı olarak kafatasında kırık olduğu, bu sebeple beyin kanamasına bağlı ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.

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Ayşe Tokyaz’ın valiz içindeki cesedi, Eyüpsultan’daki bu yol kenarında bulundu. Vahşi cinayet , başı kesilerek bir bavul içinde çöp konteynerine atılan Münevver Karabulut vakasını hatırlattı.

ARACA PARFÜM SIKIP EVİNİ TEMİZLETMİŞ

Cemil Koç’un Eyüpsultan’da bir benzincinin marketinden deodorant aldığı, hem kendisine hem de aracın içine sıktığı görüntülere yansıdı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine de cinayetin ardından evdeki kan izlerini yok etmek için kapsamlı temizlik yaptırdığı tespit edildi. Koç’un, 2024’te “ruhsatsız silah bulundurma” nedeniyle meslekten ihraç edildiği, ayrıca “tehdit”, “kasten yaralama”, “görevi yaptırmamak için direnme” gibi suçlardan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

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EVE AYŞE’YLE BİRLİKTE GİRDİ

Ayşe Tokyaz, 9 Temmuz saat 19.30’da Cemil Koç’un Küçükçekmece’deki dairesine girerken güvenlik kamerası böyle görüntüledi.

EVDEN VALİZLE ÇIKTI

11 Temmuz saat 01.30’da Cemil Koç, elinde valizle evden çıktı. Valizin içinde döverek katlettiği Ayşe Tokyaz’ın parçalanmış cesedi vardı.

VALİZİ BAGAJA KOYDU

Yanında bir arkadaşıyla beraber valizi kendisine ait turuncu renk otomobilin bagajına yerleştirdi.

EYÜP SULTAN’A GİTTİ

Yola çıkıp Eyüpsultan’a geldi. Koç ve otomobili 11 Temmuz sabahı saat 08.10 sıralarında Eyüpsultan’daki bir benzin istasyonunda yeniden görüntülendi.

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VALİZ BAŞKA ARACA TAŞINDI

Olaydan sonra aynı otomobil, 11 Temmuz günü 15.00’te Eyüpsultan’da bir sokakta yine kameralara yakalandı. Bu kez beyaz bir otomobille gelen iki kişi, valizi Koç’un aracından alarak kendi araçlarına koydu. Polis, kamera görüntüleri üzerinden beyaz aracı ve içindeki iki kişiyi tespit edip yakaladı.

YOL KENARINA ATTILAR

Sorgulamada şüpheliler, içinde ceset olan valizi taşımak için para aldıklarını söyledi. Valizi Eyüpsultan’da bir ormanlık alana attıklarını itiraf ettiler. Şüphelilerin, Koç’tan 300 bin ile 500 bin lira arasında bir para aldığı iddia edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

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Katil zanlısı Cemil Koç’un yanı sıra olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen aralarında bir polisin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Katil zanlısı Cemil Koç, Ayşe Tokyaz’ı tanıdığını kabul etti ancak emniyet ifadesinde susma hakkını kullandı. Cemil Koç ‘tasarlayarak öldürme’ diğer 6 kişi ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ suçundan tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Hâkimlik sorgusunun ardından 7 şüpheli de tutuklandı.

ESKİ SEVGİLİSİ DE CAMDAN DÜŞMÜŞ

Cemil Koç’un ismi daha önce de şüpheli bir ölümle anılmıştı. 2023’te Diyarbakır’da, Türkmenistan vatandaşı 29 yaşındaki Ece Gül Övezova’nın 6’ncı kattan düşerek yaşamını yitirdiği olayda Koç’un genç kadınla yakın temasta olduğu ve olay günü birlikte vakit geçirdikleri iddia edilmiş, polis tarafından ifadesi alınmıştı. Ancak Koç, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İKİZİ ANLATTI: ‘YÜZÜ GÖZÜ MOSMORDU’

Kardeşini günlerce aradığını söyleyen Esra Tokyaz şunları anlattı: “Kız kardeşimi zorla yanında tutuyordu. Küçükçekmece’deki eve, kardeşimin yanına gittim. Yüzü gözü mosmordu. Ayşe’ye, ‘Benimle gel. Seni tehdit ediyor mu?’ dedim. O da ‘Evet, beni tehdit ediyor. Siz gidin, hepinizi korumak için buradayım’ dedi.

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Sonra Ayşe’ye ulaşamadım. Cuma gecesi karakola gidip şikâyetçi oldum. Evin arandığını, Ayşe’nin orada olmadığını söyleyip ifademi aldılar. Karakoldan döndüğümde Cemil Koç, beni arayıp ‘İfadeni harfi harfine aldım’ diyerek tehdit etti. Nasıl olduysa ifademe ulaşmış. En son polis beni arayıp kardeşimin ölüm haberini verdi. O caninin en ağır cezayı çekmesini istiyorum.”

Esra Tokyaz