Aysever tahliye edildi

lk duruşmasında savunma yapan Aysever, sözlerinin entelektüel bir tartışma olduğunu, toplumu kutuplaştırma amacı taşımadığını ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet savcısı, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunun oluşmadığını belirterek ‘halkın bir kesimini aşağılama’ suçundan ceza talep etti. Mahkeme ise Aysever’e ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimiyle cezayı 10 aya indiren mahkeme, cezanın ertelenmesine karar vererek Aysever'in tahliyesine hükmetti.

AHMET ALTAN’A İNDİRİM YOK

- FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan gazeteci Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti Ilıcak’a ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan takdiri indirim uygulayarak 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Altan’a ise aynı suçtan, yargılamadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak, pişmanlık göstermediği gerekçesiyle 4.5 yıl hapis cezası verdi.

