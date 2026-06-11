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Ayşenur'un kahreden ölümü: Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu

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#Trafik Kazası#Konya#Ayşenur Can
Ayşenurun kahreden ölümü: Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 15:07

Konya’da yolun karşısına geçerken cipin çarptığı Ayşenur Can (27) yaşamını yitirdi. Polis, yaptığı incelemede yaklaşık 100 metre ileride durduğunu ve Ayşenur Can’ın çarpmanın etkisiyle bir süre aracın kaputu üzerine gidip düştüğünü belirledi.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan O. (23) idaresindeki 42 BFH 622 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşenur Can’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ayşenur Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayşenurun kahreden ölümü: Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu

Polis, yaptığı ilk incelemede sürücünün, yaklaşık 100 metre ileride durduğunu ve Ayşenur Can’ın çarpmanın etkisiyle bir süre aracın kaputu üzerine gidip düştüğünü belirledi. Can'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Ayşenurun kahreden ölümü: Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu

Sürücü Ramazan O.’nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayşenurun kahreden ölümü: Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu

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#Trafik Kazası#Konya#Ayşenur Can

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