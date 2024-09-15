Ayşenur’u uğurladık

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Aydın’ın Didim ilçesindeki akrabalarını 21 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin’e destek için Batı Şeria’ya giden 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül’de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Cenazesi, önceki gün yurda getirilen Eygi dün baba ocağı Didim’de dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine katılan Hakan Fidan, Eygi’nin anneannesi Devran Birden’e başsağlığı diledi.

SİYASİLER TESELLİ ETTİ

Didim Merkez Camisi’nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, kent protokolü, Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç kıldırdı. Namazın ardından Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınan Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi Dikili Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Genç kadının mezarına Türk ve Filistin bayrakları konuldu.

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TAZİYELER BABAEVİNDE

- Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesi taziyeleri Altınkum Mahallesi’ndeki babaevinde kabul etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Eygi ailesinin evine gelerek taziyelerini iletti.

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KURTULMUŞ: KANI YERDE KALMAYACAK

- Cenaze namazının ardından konuşma yapan Numan Kurtulmuş, “Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. Bütün insanlık aleminin mahşeri vicdanının temsilcisidir. Hep beraber, 85 milyon şehidimize sahip çıktık ve bunu bir milli şehit olarak Türkiye’nin milli davası olan Filistin davasının önemli bir alevi, işareti, sembolü olarak Ayşenur evladımıza sahip çıkıyoruz. Ayşenur evladımız Batı Şeria’daki kanunsuz işgale dikkat çekmek için oradayken şehit edildi. Bu sadece birkaç tane cani İsrailli askerin suçu değildir, bu suça göz yuman terör devletinin suçudur. Terör devletine arka çıkan birtakım işbirlikçi devletlerin de suçudur. Milletimiz emin olsun. Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacak. Katillerine hesap sorulacak.”