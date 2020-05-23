Ayşenur isminin anlamı nedir? Ayşenur ne demek

Ayşenur, Ayşe ve Nur isimlerin bir araya gelmesi ile bütünlük oluşturan ve kendi başına farklı bir anlamı bulunan isimdir. Bu isminin anlamına bakılacak olursa Türkçe karşılığı olarak, ‘Nurlu, ışıltılı hayat’ şekilde ifade edilir.

Ayşenur İsminin Anlamı

İki değişik isim ile beraber farklı bir anlam üzerinden harika bir ad oluşturan Ayşenur, özellikle anlamı eşliğinde çocuklar için güzel bir gelecek ifade etmektedir. Nu doğrultuda kız çocukları için kullanılan Ayşenur isminin anlamı Türkçe olarak, ‘ışıltılı hayat ya da nurlu’ biçiminde karşılık buluyor.

Özellikle nurlu ve ışıltılı hayat anlamı üzerinden geleceğe umutla bakan bir anlam şekilde de ifade edilmektedir. Anlamını öğrenen pek çok ebeveyn kız çocuklar için bu ismi kullanmaktadır. Arapça kökenli olarak Türkçede çok sık kullanılan bu isim, oldukça eski dönemlerden günümüze kadar hala yaygın şekilde değerlendirilmektedir.

Minik yavrunuza güzel bir isim arıyorsanız liste içerisinde yer alması gereken adlardan biri olarak Ayşenur geliyor. Özellikle telaffuzu ve okunuşu ile beraber de güzel bir karşılık sağlamaktadır. İki güzel ismin bir araya gelmesi ile özel bir isim oluşturan Ayşenur, Türkçede kız çocukları adına çok fazla değerlendirilen bir addır.