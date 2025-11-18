×
Ayşe’nin katiline müebbet istendi

Güncelleme Tarihi:

Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 07:00

İSTANBUL Eyüpsultan’da, 13 Temmuz 2025’te yol kenarında bir valiz içinde üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cesedi bulundu.

Genç kızın, kafasına ve yüzüne aldığı sert darbelerin etkisiyle beyin kanamasından öldüğü belirlendi. Erkek arkadaşı Cemil Koç ve 8 kişi tutuklandı. Koç, ihraç edilmiş 8 suç kaydı bulunan eski bir polisti.

‘UYUŞTURUCU VE İŞKENCE’

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Cemil Koç’un Ayşe Tokyaz’ı öldürmeye karar verdiği, öldürme eylemini daha önce de aynı şekilde kız arkadaşı Ejegül Ovezova’yı Diyarbakır’da bulunan evinde balkondan atması sebebiyle soğukkanlılıkla planladığı anlatıldı. İddianamede, Koç’un plan kapsamında Ayşe’yi Küçükçekmece’deki evine getirdiği, direnmesini önlemek amacıyla genç kıza zorla kokain verdiği ve canavarca hisle hareket ederek acı çekmesinden zevk aldığı belirtildi. Ayşe Tokyaz’ı darp ederek öldürdüğü, öldürmeden önce sistematik şekilde şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Cemil Koç, Esra Tokyaz’ın özel fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı da iddianamede anlatıldı. Cemil Koç iddianamede yer alan ifadesinde “Ayşe Tokyaz düşerek vefat etti. Korktuğum için cesedi yok ettim. Diyarbakır’da Ejegül’ü de ben öldürmedim, intihar etti” dedi. İddianamede, Cemil Koç’un ‘Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Şantaj’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 10 yıl, Oğuz Kal’ın ‘Cinayet’ ve ‘Hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl, diğer şüphelilerin ise ‘Cinayete yardım’ suçundan 20 yıla kadar hapisleri istendi. Cemil Koç, 24 Temmuz 2023’te Diyarbakır’da 8’inci kattan düşerek ölen Ejegül Ovezova’yı öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davadan da yargılanacak.  

 

