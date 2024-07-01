Ayşe’nin katiline bir ceza daha

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Şüpheli ölümle ilgili hakkında dava açılan Özgür Tarhan’a, “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Genç kızın ailesi, Özgür Tarhan hakkında tazminat davası açtı. 25 Haziran’daki karar duruşmasında mahkeme, Ayşe Karaman’ın annesi, babası ve kardeşi için toplamda 1 milyon 352 bin TL maddi, 750 bin TL de manevi tazminata hükmetti. Tazminat Ayşe Karaman’ın ölüm tarihi olan 29 Temmuz 2019’dan itibaren işletilecek faiz ile birlikte Tarhan’dan tahsil edilerek davacılara verilmesini de kararlaştırdı.