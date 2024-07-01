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Ayşe’nin katiline bir ceza daha

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#Ankara#Çankaya#Manevi Tazminat
Ayşe’nin katiline bir ceza daha
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 07:00

Ankara Çankaya’da Ayşe Karaman’ın (28) 29 Temmuz 2019 tarihinde, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunmasının ardından yapılan incelemede, genç kızın sevgilisinin çantasından aldığı ve kendisine enjekte ettiği anestezi ilaçları sonucunda hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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Şüpheli ölümle ilgili hakkında dava açılan Özgür Tarhan’a, “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Genç kızın ailesi, Özgür Tarhan hakkında tazminat davası açtı. 25 Haziran’daki karar duruşmasında mahkeme, Ayşe Karaman’ın annesi, babası ve kardeşi için toplamda 1 milyon 352 bin TL maddi, 750 bin TL de manevi tazminata hükmetti. Tazminat Ayşe Karaman’ın ölüm tarihi olan 29 Temmuz 2019’dan itibaren işletilecek faiz ile birlikte Tarhan’dan tahsil edilerek davacılara verilmesini de kararlaştırdı.

 

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#Ankara#Çankaya#Manevi Tazminat

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