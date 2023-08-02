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Ayşe’nin gitmesini engellemiş

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#Bartu Can Akkışla#Ayşe Özgecan Usta#Ankara
Ayşe’nin gitmesini engellemiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

Sevgilisi Bartu Can Akkışla’ya ait 8’inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili ek iddianame hazırlandı. Akkışla hakkında, Usta’nın dışarı çıkmasına izin vermediği gerekçesiyle 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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ZONGULDAK’ta 5 Şubat 2021’de Ayşe Özgecan Usta (28), Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla'nın (35) yanına gitti. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Usta, yaşamını yitirdi.

Önceki duruşmalarda, Usta'nın ailesi kızlarının evden gitme isteğine karşılık sanığın kapıyı kilitleyerek engellediğini, bu sebeple de 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan yargılanmasını talep etti.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, hâkim kararıyla yapılan suç duyurusunun soruşturmasını tamamlayıp ek iddianame hazırladı. İddianamede çiftin evlilik meselesinden tartıştıkları belirtilip, Usta'nın 5 Şubat 2021'de gece saatlerinde evden ayrılmak istediği, sanığın Usta'yı engellediği ifade edildi. Hazırlanan ek iddianame Bartu Can Akkışla'nın Ayşe Özgecan Usta'nın intiharını öngörmesine rağmen engellemediği iddiasıyla 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar yargılandığı davayla birleştirildi.

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Toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle sürecek davada Bartu Can Akkışla ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.

 

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#Bartu Can Akkışla#Ayşe Özgecan Usta#Ankara

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