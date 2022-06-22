Ayşe’nin eğitimine bir destek daha: Bahçeli'den sonra vali de sahip çıktı

Haberin Devamı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla devlet ya da vakıf üniversitesi fark etmeksizin tüm eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı’nın karşılayacağının açıklanmasından sonra Ayşe’ye bir destek sözü de Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’dan geldi. Sabancalı’yı makamında misafir eden Yılmaz, “Ayşe’nin o günkü davranışları, verdiği cevaplar bütün Türkiye’yi olduğu gibi bizi de çok duygulandırdı. Ayşe’nin yanındayız, yanında olacağız. Bundan sonra da destekçisi olacağız. Hep yanında olacağız inşallah” diye konuştu.

HERKES SEFERBER OLMUŞTU

18 Haziran’da yapılan YKS’nin TYT oturumuna girerken kimliğini yakınlarının aracında unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancalı, ağlamaya başlamıştı. Çevredeki diğer veliler, sınav görevlileri ve polisler Ayşe için seferber olmuştu. Kısa sürede kimliği getirilen genç kız, sınava vaktinde yetişebilmişti.

Haberin Devamı