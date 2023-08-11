Ayşe’nin ailesinden tazminat davası

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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 tarihinde, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede, genç kızın sevgilisinin, çantasından aldığı ve kendisine enjekte ettiği anestezi ilaçları sonucunda hayatını kaybettiği anlaşıldı. Şüpheli ölümle ilgili olarak, doktor Özgür Tarhan hakkında dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda, Tarhan’a “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kararda, sanık doktorun kusurunun yoğunluğu nedeniyle temel ceza belirlenirken, alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiği belirtilerek, “müteveffanın ölümüne yol açtığı anlaşılan (anestezi) ilacının da bulunduğu ilaç çantasını müteveffanın bulunduğu eve getirerek bir süreliğine müteveffanın ulaşabileceği şekilde ortada bırakmasından ibaret eyleminin bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldı” tespiti yapıldı. İstinaf mahkemesi de verilen cezayı kesin olarak onayladı.

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2073 YILINA KADAR YAŞAYABİLİRDİ

ceza yargılamasının tamamlanmasının ardından, genç kızın ailesi, avukat Tolga Beyendi aracılığıyla, doktor Özgür Tarhan hakkında maddi ve manevi tazminat talebiyle, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Dava dilekçesinde, genç kızın anne, baba ve engelli kardeşi için destekten yoksun kalma nedeniyle toplamda 300 bin TL maddi, müvekkillerin yaşadıkları manevi ıstırabın karşılığı olarak da her biri için 500 bin TL manevi tazminat talebinde bulunuldu.

Mahkeme, dosyada bilirkişi görevlendirdi. Görevlendirilen bilirkişi, 31 Temmuz tarihinde hazırladığı raporu mahkemeye sundu. Raporda, 25 yaşındaki Ayşe Karaman’ın normal şartlar altında hayatına devam etmesi halinde muhtemel ölüm tarihinin 2073 olduğuna işaret edildi.

TEKRAR HESAPLAMA YAPILACAK

- Raporda, genç kızın Anestezi teknikeri olarak çalıştığı dönemde aldığı maaş doğrultusunda, ailesine yapacağı yardım göz önünde bulundurularak, anne Feride Karaman’a destekten yoksun kalma tazminatı olarak 547 bin 757 TL, baba Adem Karaman’a ise 400 bin 237 TL tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi. Engelli kardeş Sadriye Karaman’ın sağlık raporları, kimlik bilgileri sunulduktan sonra, bu kişi yönünden de ayrıca bir hesaplama yapılacağı raporda belirtildi.