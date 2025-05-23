Ayşe’nin 34 yıllık çilesi

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede yer alan iddialara göre, Ayşe T. ile Hilmi T. 34 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliklerinden biri reşit olmak üzere iki çocuğu dünyaya geldi. Hilmi T., 34 yıllık evlilikleri boyunca eşi Ayşe T.’ye fiziksel, sözlü ve psikolojik şiddet uyguladı. Hilmi T., en son silahla çocukları ve eşini öldürmekle tehdit etti ve çıkan tartışmada oğlu Kemal T.’yi yaraladı. Ayşe T. ile çocuklarının şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Hilmi T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Hilmi T. hakkında ‘silahla tehdit’ ve ‘yaralama’ suçlarından dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hilmi T., cezalandırıldı ancak aynı gün tahliyesine karar verildi.

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‘BOŞANIRSA KATLİAM YAPACAK’

Ayşe T.’nin avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, Hilmi T.’nin tahliye olmasının ardından şiddetin dozunu artırdığını öne sürerek özetle şunlara yer verdi: “Hilmi T., müvekkili ve çocuklarını öldüreceğini ve aile katliamı çıkaracağını defalarca sözlü kanallarla iletmiştir. Yıllardır eşine katlanan ve artık dayanma gücü kalmayan müvekkil, başına geleceklerden çekinmektedir. Boşanırsa öldürüleceği tehdidiyle karşı karşıya kalan müvekkil, korkusundan boşanma davası dahi açmamıştır. Artık dayanamayan müvekkil, ölümle tehdide rağmen eşine boşanma davası açmıştır. Ancak Hilmi T.’nin davadan feragat etmesi nedeniyle taraflar boşanamamıştır.”

‘CAN GÜVENLİKLERİ TEHLİKEDE’

Müvekkilinin boşanma davasının reddedilmesi üzerine yeniden başka bir mahkemeye dava açtıklarını dilekçesinde anlatan Ayşe T.’nin avukatı, “Müvekkil, kendisi ve çocuklarının başına geleceklerden endişe etmektedir. Hilmi T.’nin hiç yoktan sebeplerle sergilemiş olduğu yersiz, tutarsız öfke, kızgınlık ve şiddet içerikli tavırları sebebiyle evlilikleri çekilmez bir hal almıştır. Evliliklerinin devamı süresince müvekkile fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan Hilmi T., ceza almasına ve tahliye edilmesine rağmen eylemlerine son vermemiş, halen müvekkile mesajlar atmakta ve tehditlerde bulunmaktadır. Müvekkil ve çocuklarının can güvenliklerinin sağlanmasını talep ederiz” dedi.

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Talebi kabul eden mahkeme, Hilmi T.’nin 3 ay süreyle Ayşe T. ile iki çocuklarına yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.