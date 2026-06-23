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Aysel YÄ±ldÄ±rÄ±m cinayetinde yeni geliÅŸme: 4 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Malatya#Aysel YÄ±ldÄ±rÄ±m#Cinayet
Aysel YÄ±ldÄ±rÄ±m cinayetinde yeni geliÅŸme: 4 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 18:59

Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayÄ±p olarak aranan ve yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda cinayete kurban gittiÄŸi belirlenen 19 yaÅŸÄ±ndaki Aysel YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheliden 4'Ã¼ tutuklandÄ±.

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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, olayÄ±n bir numaralÄ± ÅŸÃ¼phelisi olduÄŸu deÄŸerlendirilen A.A.'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 2'si kadÄ±n 5 zanlÄ±nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Sabah saatlerinde geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, ardÄ±ndan Malatya Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden 4'Ã¼ tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. ÅžÃ¼phelilerden bir kiÅŸiye ise adli kontrol uygulandÄ±.

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Aysel YÄ±ldÄ±rÄ±m cinayetinde yeni geliÅŸme: 4 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

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#Malatya#Aysel YÄ±ldÄ±rÄ±m#Cinayet

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