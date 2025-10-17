Aysel ‘son görüşme’ kurbanı

Haberin Devamı

İSTANBUL Beykoz’da Fethi Şancı (35), önceki gün 20.00 sıralarında, bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç’un (38) Çubuklu’da oturduğu siteye barışma bahanesiyle gitti. Konuşmaya başlayan ikili arasında çıkan tartışma sırasında binadan dışarı çıkan Aysel Karakoç’un arkasından gelen Fethi Şancı, boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

TUTUKLANDI

İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kanlar içinde bulunan Aysel Karakoç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheli Fethi Şancı’yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Fethi Şancı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Aysel Karakoç’un cenazesi ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.