Ayşegül öğretmen ölü bulundu

Batman’ın Gercüş ilçesinde Koçak Ortaokulu’nda 7 yıldır görev yapan Türkçe Öğretmeni Ayşegül Yıldırım’dan (35) hafta sonu boyunca haber alamayan meslektaşları ve yakınları, dün sabah da mesaiye gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Yıldırım telefonlara cevap vermeyince arkadaşları, kaldığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine Ayşegül Yıldırım’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde Yıldırım’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ayşegül Yıldırım’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.