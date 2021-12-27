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Ayşegül öğretmen kardeş kurbanı

#Gaziantep#Nizip#Ayşegül Taşkın

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın (36), bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın’ı (28) hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan’a geldi. Öğretmen Taşkın, kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Gaziantep’in Nizip ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın’ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan’a geldi. Oturdukları dairede anne ve babası uyurken kardeşiyle tekrar konuşan Ayşegül Taşkın, bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası uykudan uyanan aile şoka girdi. Şüpheli Ali Nazım Taşkın polis tarafından gözaltına alındı. Sinir krizi geçiren anne ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ekipleri ve savcının evde inceleme yapmalarının ardından cenaze otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayşegül öğretmen kardeş kurbanı

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NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM'DEN TAZİYE MESAJI

Kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Ayşegül Taşkın için Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı paylaştı:
"Enver Mebrure Okan Ortaokulu Türkçe öğretmenimiz Ayşegül Taşkın'ı dün memleketi Erzincan'da kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm eğitim camiamız adına, meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli anne ve babasına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz."

 

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#Gaziantep#Nizip#Ayşegül Taşkın

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