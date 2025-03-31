×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ayşegül Ankara’da bulundu... Son görüntüleri Küçükkuyu’dandı

Güncelleme Tarihi:

#Ayşegül Kocaman#Çanakkale#Ayvacık
Ayşegül Ankara’da bulundu... Son görüntüleri Küçükkuyu’dandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 07:00

Cuma sabahından beri haber alınmayan lise öğrencisi Ayşegül Kocaman için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.

Haberin Devamı

ÇANAKKALE’de Ayvacık Fen Lisesi’nde 10’uncu sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Ayşegül Kocaman, geçen cuma sabahı okula gitmek için evinden ayrıldı. Kocaman’ı okulda gören olmadı. Evine de dönmemesi üzerine ailesi, durumundan endişelendi. Aile, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler, Ayşegül’ü bulmak için çalışma başlattı. Evinin yakınları, okulunun çevresi ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayşegül’ün Ankara’ya gitmek amacıyla önce minibüsle Küçükkuyu beldesine ulaştığı, ardından otostopla Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi istikametine gittiği tespit edildi.

POLİSLER GETİRDİ

Polis ve jandarma, Ayşegül’ün  bulunması için Küçükkuyu beldesindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Ayşegül’ün, kaldırımda yürüdüğü anlar Küçükkuyu beldesindeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bu bilgiler kapsamında harekete geçen polis, Ayşegül Kocaman’ı dün Ankara’da buldu. Ankara’dan Çanakkale’ye polis tarafından getirilen Ayşegül Kocaman, Ayvacık ilçesinde ailesine teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşegül Kocaman#Çanakkale#Ayvacık

BAKMADAN GEÇME!