Ayşegül Ankara’da bulundu... Son görüntüleri Küçükkuyu’dandı

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ÇANAKKALE’de Ayvacık Fen Lisesi’nde 10’uncu sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Ayşegül Kocaman, geçen cuma sabahı okula gitmek için evinden ayrıldı. Kocaman’ı okulda gören olmadı. Evine de dönmemesi üzerine ailesi, durumundan endişelendi. Aile, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler, Ayşegül’ü bulmak için çalışma başlattı. Evinin yakınları, okulunun çevresi ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayşegül’ün Ankara’ya gitmek amacıyla önce minibüsle Küçükkuyu beldesine ulaştığı, ardından otostopla Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi istikametine gittiği tespit edildi.

POLİSLER GETİRDİ

Polis ve jandarma, Ayşegül’ün bulunması için Küçükkuyu beldesindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Ayşegül’ün, kaldırımda yürüdüğü anlar Küçükkuyu beldesindeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bu bilgiler kapsamında harekete geçen polis, Ayşegül Kocaman’ı dün Ankara’da buldu. Ankara’dan Çanakkale’ye polis tarafından getirilen Ayşegül Kocaman, Ayvacık ilçesinde ailesine teslim edildi.