Ayşe’den geriye kalan acı hatıralar

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İngiltere’nin Londra şehrinde evsizler için bir dernek kuran ve yardım çalışmaları yürüten, İngiliz bir anne ile Türk bir babanın kızı olan Ayşe Rhiannon Vural (26), aynı zamanda İstanbul aşığıydı. Ayşe, 2020 yılında İstanbul’da İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya karar verdi, Balat’ta bir ev kiraladı. ‘Balat Çetesi’ davasının sanıklarından Ararat Özer’le arkadaşlık ediyordu. Ayşe, 10 Eylül 2020 günü Ararat Özer’den kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Şikâyetten bir gün sonra, Balat’taki evinde başında kurşun yarasıyla ölü olarak bulundu.

Küçükken Disney’e yaptığı seyahatte annesinin aldığı, nereye giderse gitsin yanından ayırmadığı oyuncak tavşanı ‘Thumper’ Ayşe’nin göğsündeydi. Evin kapısı arkadan kilitliydi ve boğuşmaya benzer izler yoktu. Ayşe’nin elinde ve üzerinde barut artıkları vardı. Bu da silahı ateşleyenin kendisi olduğunu gösteriyordu.

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Anne Tracie Brookes, Ayşe Rhiannon Vural’ın öldüğünde parmağında olan iki üzüğünü boynundaki kolyede taşıyor.

ANNESİ EŞYALAR İÇİN GELDİ

Ayşe’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikâyetçi olduğu sevgilisi Ararat Özer’in ifadesini aldı. Ararat Özer, savcılıktaki ifadesinde, Ayşe’nin kendisine ‘Benden ayrılırsan intihar ederim’ dediğini söyledi. Başsavcılık soruşturmayı 17 Mart 2022’de takipsizlik kararıyla kapattı. Kararda, Ayşe’nin intihar ettiği belirtildi. Ayşe’nin annesi Tracie Brookes kızından kalan eşyaları almak için Mayıs 2023’te İstanbul’a geldi. Ancak Ayşe’nin eşyalarının adli emanetten ancak tereke davası sonucunda teslim edileceği söylendi. Kızının mezarını ziyaret eden Tracie Brookes, avukatına dava açma talimatı verdi ve buruk şekilde ülkesine döndü. Dava eylül ayının başında sonuçlandı. Tracie Brookes bir kez daha İstanbul’a gelerek 7 Eylül’de kızından kalan eşyaları teslim aldı.

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Ayşe Rhiannon Vural

İKİ KÜÇÜK PAKETE SIĞDI

Tracie Brookes’a delil torbası içerisinde, üzerinde ‘Ararat’ yazan yırtık bir not kağıdı, laptop, 3 telefon, çizim kağıtları verildi. Ancak Ayşe’nin en sevdiği ve öldüğünde yanında olan oyuncak tavşanı ‘Thumper’ yoktu.

Kızı Ayşe Rhiannon Vural’ın öldüğünde parmağında olan iki yüzüğünü boynundaki kolyede taşıyan Tracie Brookes, “Bunlar kızımın yaşamından artakalanlar. Oyuncak tavşanı ‘Thumper’ yok. İstediğim tek şey o tavşan. Öldüğünde tavşanı göğsündeydi. Şimdi nerede? Bende yok, mahkemede de yok. Nereye gitti? Kızımın intihar ettiğine inanmıyorum. Ayşe hayatı severdi, İstanbul’u severdi. Yeniden Türkiye’ye gelip bu davayı açtıracağım” dedi.