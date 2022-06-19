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Ayşecik Dağıstanlı Ceylan cinayetinde 2 tutuklama

#ERZURUM#Polis#Cinayet

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde aynı evde yaşadığı Fırat Işık (26) tarafından öldürülen Ayşecik Dağıstanlı Ceylan'ın (45) cenazesi, toprağa verildi. Gözaltına alınan Işık ile kadını birlikte gördüğünü söylediği Erdem İçoğlu (32) tutuklandı.

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Olay, 17 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'ta meydana geldi. İnşaatta çalışan Fırat Işık, aynı evi paylaştığı Ayşecik Dağıstanlı Ceylan'ın yanına geldi. İddiaya göre, Ceylan ile Erdem İçoğlu'nu evde beraber gören Işık, bıçak çekti. Bu sırada araya giren Ceylan'ın kalbine bıçak saplandı. Ceylan kanlar için yere yığıldı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, burada hayatını kaybetti.

Ayşecik Dağıstanlı Ceylan cinayetinde 2 tutuklama

KANI TEMİZLEDİLER

Olayın ardından Fırat Işık ile Erdem İçoğlu gözaltına alındı. Işık ile İçoğlu'nun sağlık ekipleri gelmeden önce evdeki kanı temizledikleri, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Işık ve İçoğlu, 'kasten öldürme' ve 'delilleri yok etmek' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayşecik Dağıstanlı Ceylan cinayetinde 2 tutuklama

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Bu arada hayatını kaybeden Ayşecik Dağıstanlı Ceylan için öğle vakti Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Ceylan'ın cenazesi, toprağa verildi.

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#ERZURUM#Polis#Cinayet

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