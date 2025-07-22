×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı: "Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var"

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Küçükçekmece#Ayşe Tokyaz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 00:25

İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi valizin içinde Eyüpsultan'da yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son videosu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra cesedi valizin içinde Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz’ın öldürülmeden önceki videosu ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz'ın son videosunu kardeşi Esra Tokyaz, kendi sosyal medya hesabından "Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını" sözleriyle paylaştı.

"HAKKIMI HELAL ETMEDİĞİM İNSANLAR VAR"

Ayşe Tokyaz, 20 saniyelik videoda, "Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Küçükçekmece#Ayşe Tokyaz

BAKMADAN GEÇME!