Ayşe Tokyaz'ın katilinin komşusu Hürriyet'e konuştu: ‘Vicdan azabından uyuyamıyorum’

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Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni bulundu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etti.



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Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınırken, Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedilmişti.

Türkiye gündemine oturan cinayetin bugün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunduğu valizin, şüpheli C.K. tarafından evden çıkarılıp otomobilin bagajına koyulması binanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

OLAY GÜNÜ KAVGALARINA ŞAHİT OLMUŞTU

Cinayetin işlendiği ve Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeninin çıkarıldığı sitede oturan B. L. bu genç kızın katledildiği haberini izleyince şoka girdi. Ekrana gelen fotoğraftaki kadını tanımıştı ve olay günü kavgalarına şahit olmuş ve hemen güvenliği aramıştı.



Yaşadıkları sitenin çok büyük olduğunu, o yüzden çok yakın komşular hariç kimsenin kimseyi tanımadığını söyleyen B.L., olay günü yaşadıklarını Hürriyet.com.tr’ye anlattı.

“Annemle yılardır aynı sitede oturuyoruz. Aramızda 4 blok var. Annemin evi cinayetin işlendiği binada. Yani katilin komşusu. O gün birlikte balkonda otururken dışarıya gelen kavga seslerini duyduk. Birbirlerine yüksek sesle bağırıyorlardı, bir müddet sonra sesleri kesildi.

GÜNLERDİR VİCDAN AZABINDAN UYUYAMIYORUM

Ben hemen güvenliği arayıp bilgi verdim. Güvenlik görevlileri evlerin içine girip müdahale edemiyor. Bu yasal olarak mümkün değil. Böyle durumlarla olay yerine geliyorlar ama müdahale edemiyorlar. Bu nedenle böyle bir olay yaşadığımızda polisin aranması gerektiğini söylüyor.

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Günlerdir vicdan azabından uyuyamıyorum, ben nasıl müdahale edemedim, neden güvenliğe haber verdikten sonra polisi de aramadım diye. Ama sonra haberlerde gördüm öldürülen kızın ikizi karakola gidiyor ama hiçbir sonuç alamıyor. Yani ben arasam da aynı şey olacaktı.



Aslında bu olay katilin ilk vukuatı da değildi. Bundan 7-8 ay önce yine benzer bir olay yaşanmış, yine bir kadına şiddet uygulamıştı. Sitenin güvenlik görevlilerine haber vermiştik, sonra polis gelmişti ama bu adam gücünü kullanarak insanları korkutuyor ya da bir şekilde suçsuz olduğuna ikna ediyor sanırım.

Bu yaşadığım olay beni çok etkiledi. Zaten tedirgindik ama dibimizde böyle bir olayın yaşanması bizi çok daha tedirgin etti. Çocukları yalnız dışarı göndermeye korkuyorum. Kimlerle komşuyuz, kimlerin bize zararı dokunabilir bilmiyoruz. Bu sadece yaşadığımız yer için geçerli değil, her yerde aynı korkuyu yaşıyoruz maalesef."





