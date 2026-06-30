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AyÅŸe Tokyaz'Ä± Ã¶ldÃ¼ren Cemil KoÃ§'un eski sevgilisini darbettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Cinayet SoruÅŸturmasÄ±#Cemil Koç#Ejegül Ovezova
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 19:15

Ä°STANBULâ€™da AyÅŸe Tokyaz (22) cinayetinden tutuklanan ve DiyarbakÄ±râ€™da birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± EjegÃ¼l Ovezovaâ€™nÄ±n (29) Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin yargÄ±lanan eski polis memuru Cemil KoÃ§'un Ovezova'yÄ± darbettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Â KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten sonra 13 Temmuz 2025'te EyÃ¼psultan'da yol kenarÄ±nda valizin iÃ§inde cesedi bulunan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi AyÅŸe Tokyaz cinayetiyle ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Cemil KoÃ§, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan 'Tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rmek' suÃ§undan, kendisine yardÄ±m eden 6 kiÅŸi de 'Tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rmeye yardÄ±m etmek' suÃ§undan tutuklandÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rerken, Cemil KoÃ§'un, DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilÃ§esinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katÄ±ndaki daireden dÃ¼ÅŸerek Ã¶len birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± EjegÃ¼l Ovezovaâ€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nde de ÅŸÃ¼pheli olduÄŸu belirlendi.

AyÅŸe TokyazÄ± Ã¶ldÃ¼ren Cemil KoÃ§un eski sevgilisini darbettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

OVEZOVA'YI DARBETTÄ°ÄžÄ° GÃ–RÃœNTÃœLER ORTAYA Ã‡IKTI

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Cemil KoÃ§'un DiyarbakÄ±r'da birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± EjegÃ¼l Ovezovaâ€™yÄ± darbettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, KoÃ§'un Ovezova'yÄ± elleri ile ayaklarÄ±nÄ± baÄŸlayÄ±p yerde sÃ¼rekleyerek tokat attÄ±ÄŸÄ± anlar yer aldÄ±.

AyÅŸe TokyazÄ± Ã¶ldÃ¼ren Cemil KoÃ§un eski sevgilisini darbettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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AyÅŸe TokyazÄ± Ã¶ldÃ¼ren Cemil KoÃ§un eski sevgilisini darbettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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#Cinayet SoruÅŸturmasÄ±#Cemil Koç#Ejegül Ovezova

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