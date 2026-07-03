Ayşe Tokyaz Davasında kan donduran mütalaa! Genç kızı öldürene kadar dövmüş

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​Küçükçekmece’de 11 Temmuz 2025 tarihinde öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde 9’u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın yargılamasına devam edildi. 30 Haziran’da yapılan duruşmada tutuklu sanık Cemil Koç savunmasında, cezada indirim talebi bulunmadığını ve en ağır cezayı istediğini belirterek, polisleri işin içine çekmek gibi bir niyeti olmadığını söylemişti. Söz verilen diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini istemişti.

SİSTEMATİK ŞİDDET UYGULADI

Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında Cemil Koç’un Ayşe Tokyaz’ı öldürmeyi önceden planladığını, sistematik şiddet uyguladığını, özel görüntülerle şantaj yaptığını, evden ayrılmasını engellediğini ve ölümünün ardından cesedi valize koyarak delilleri gizlemeye çalıştığını belirtti. Savcı, Cemil Koç’un kız arkadaşı Ayşe Tokyaz’ın vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar verdiğini, öldürme eylemini de soğukkanlılıkla planladığını anlattı.

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ACI ÇEKMESİNDEN ZEVK ALDI

Mütalaada sanığın Ayşe Tokyaz’ın vücudunun değişik yerlerine eylemini tamamlayana kadar defalarca vurduğu, canavarca hisle hareket ederek acı çekmesinden zevk aldığı, maktulü, vücudunda kemik kırığı oluşturacak ve beyin kanaması geçirebilecek raddeye kadar darbederek öldürdüğü anlatıldı. Cemil Koç’un “kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Şantaj” suçundan 3 yıla kadar, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

1 SANIĞA BERAAT İSTENDİ

Mütalaada Oğuz Kal için öldürme suçuna müşterek fail olarak ceza istenirken, Cemal Arslan hakkında öldürmeye yardım suçundan cezalandırma talep edildi. İlker Uğurlu, Necmettin Eser, Erhan Girgin, Barış Aydın ve Yusuf Ziya Sancak hakkında delil karartma suçundan, polis memurları Necdet Çetinkaya ve Zülfü Bektaş hakkında ise görevi kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı paylaşma suçlarından ceza istendi. Savcı, Mustafa Enes Aktaşçı hakkında beraat talep ederken tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını istedi.