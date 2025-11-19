Ayşe Tokyaz cinayetinde ifade sızdırma davasında yeni gelişme

Ceyda BIYIKLIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 13:06
Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında, kardeşi Esra Tokyaz'ın verdiği ifadelerin şüpheliye sızdırılması üzerine başlatılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis, Küçükçekmece Adliyesi 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, dosyada görevsizlik kararı verilmesine hükmetti. Savcı ayrıca dosyanın Ağır Ceza Mahkemesindeki cinayet dosyasıyla birleştirilmesini talep ederek, sanıkların 'Kasten öldürmeye yardım' suçuyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istedi.