Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama

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Tokyaz’ın cesedi, 13 Temmuz sabahı yol kenarına bırakılmış bir valizin içinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Cemil Koç, Koç’un evden valizle çıktığı gün yanında bulunan Oğuz Kal ve bir polis memurunun da arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.
5’İ POLİS 14 TUTUKLU
Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 4 polis ile cinayetin işlendiği sitenin güvenlik amiri bir kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne götürüldü. 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5’i polis olmak üzere 14’e yükseldi.