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Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama

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#Hatay#Ayşe Tokyaz#Polis
Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 07:00

Hatay’dan İstanbul’a üniversite okumaya gelen Ayşe Tokyaz (22), polislikten ihraç edilen Cemil Koç (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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Tokyaz’ın cesedi, 13 Temmuz sabahı yol kenarına bırakılmış bir valizin içinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Cemil Koç, Koç’un evden valizle çıktığı gün yanında bulunan Oğuz Kal ve bir polis memurunun da arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

5’İ POLİS 14 TUTUKLU

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 4 polis ile cinayetin işlendiği sitenin güvenlik amiri bir kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne götürüldü. 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5’i polis olmak üzere 14’e yükseldi.

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#Hatay#Ayşe Tokyaz#Polis

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