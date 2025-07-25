×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polise gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Ayşe Tokyaz Cinayeti#Polis Gözaltısı#Üniversite Öğrencisi
Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polise gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 16:23

Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22)’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz’da Eyüpsultan'da yol kenarında valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, ‘Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

4 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22)’ın öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturmada 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

 

Gözden KaçmasınAyşe Tokyazın son görüntüleri ortaya çıktı Cansız bedeni için taksiciye 500 bin TL teklif etmişAyşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Cansız bedeni için taksiciye 500 bin TL teklif etmişHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAyşe Tokyazın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı: Hakkımı helal etmediğim birkaç insan varAyşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı: "Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var"Haberi görüntüle

Ayrıntılar Geliyor...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşe Tokyaz Cinayeti#Polis Gözaltısı#Üniversite Öğrencisi

BAKMADAN GEÇME!