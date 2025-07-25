Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polise gözaltı

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İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz’da Eyüpsultan'da yol kenarında valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınan Cemil Koç, ‘Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

4 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22)’ın öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturmada 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

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