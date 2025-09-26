Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı

Ceyda BIYIKLIOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
Küçükçekmece’de öldürülerek cansız bedeni bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında, Esra Tokyaz'ın verdiği ifadelerin şüpheliye sızdırılması üzerine başlatılan inceleme sonucu tutuklanan Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memuru bugün ilk kez Küçükçekmece Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Ara kararı açıklayan hakim tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın ise adli kontrol hükmünü devamına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 19 Kasım'a ertelendi.