Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 polise gözaltı

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Hatay’dan İstanbul’a gelerek hemşirelik eğitimi alan Ayşe Tokyaz’ın (22), 13 Temmuz’da Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılmış valiz içinde parçalanmış halde bulunan cansız bedeni, kamuoyunda büyük infial yaratmıştı. Genç kadını öldürdüğü tespit edilen eski polis memuru Cemil Koç, evde yapılan temizlik ve delil karartma işlemlerine yardım eden Mustafa Enes Aktaşçı, bavulu taşıyan kişileri ayarlayan Necmettin Ecer, valizi Eyüpsultan’a götüren beyaz otomobilde bulunan Barış Çan Aydın, Erkan Girgin, Yusuf Ziya Sancak ve Cemal Arslan tutuklanmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Görüntülerde yer alan Oğuz Kal ise firariydi. Cemil Koç’un 11 Temmuz sabahı elinde valizle evden çıkarken yanında yürüyen Oğuz Kal, aranıyordu. Ekiplerin yaptığı teknik takip sonucu Oğuz Kal, 17 Temmuz’da Maltepe’de yakalandı. 20 suç kaydı bulunan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

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Cinayet Büro dedektifleri, cinayeti işleyen eski polis Cemil Koç’la bağlantılı olduğu belirlenen aktif görevdeki polis memuru İ.U.U.’yu da gözaltına aldı. Şüpheli polis, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.