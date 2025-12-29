×
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

#Ayşe Tokyaz#Kadın Cinayeti#Cemil Koç
İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç (38) tarafından öldürülen ve cansız bedeni bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması görülecek. Aralarında Cemil Koç’un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

11 Temmuz’da meydana gelen olayla ilgili açılan dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Hazırlanan iddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Oğuz Kal’ın zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer yandan iddianamede, Cemil Koç’un polislik mesleğinden ihraç edildiği, Ayşe Tokyaz ile bir süredir ilişki yaşadığı ve hakkında daha önce 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama ve tehdit suçları da dahil olmak üzere toplam 8 ayrı adli kaydının bulunduğuna da yer verildi.

#Ayşe Tokyaz#Kadın Cinayeti#Cemil Koç

