Ayşe Tokyaz cinayeti davası: İfadeyi sızdıran polislerin dosyası birleştirildi | Duruşmada gergin anlar....

Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanması sürüyor. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cemil Koç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Esra Tokyaz, anne Halime Tokyaz, 9 tutuklu sanık ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

SANIK SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Esra Tokyaz'ın emniyette verdiği ifadeyi, Cemil Koç ile paylaştıkları iddia edilen polis memurları N.Ç. (44) ile Z.B.'nin (31) Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaları, ağır ceza mahkemesindeki cinayet davasıyla birleştirildi. Böylece davadaki sanık sayısı 11'e yükseldi.

'CEMİL'İN FİRARİ OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Duruşmada, dosyası asliye ceza mahkemesinden birleştirilen tutuksuz sanık Z. B., "Cemil Koç'u tanımıyordum. N.Ç. isimli sanık sayesinde tanıdım. 15 Temmuz öncesinde adli mukayyet büro personeli olarak çalışıyorum. Malatya Emniyet Müdürlüğü'ndeydim. 12 Temmuz günü N.Ç., bana bir şahısla ilgili çalışma yaptıklarını ve sistemden sorgulamamı istedi. Talep edilen bilgiyi sorgulamam için bana Cemil Koç'un kimlik numarasını WhatsApp üzerinden iletildi. Ben de mesaj yoluyla şahsın son karışmış olduğu olay özetini gönderdim. Ekranda Cemil Koç'un 11 Temmuz günü bir olaya karıştığı ve bu konuda firari olduğunu gördüm. Suç, asayişe müessir bir olaydı. Olay özetinin tamamına bakmadım. Emniyet ifademde bakmamak için ısrar ettiğimi söylesem de, orada ki amacım çıkış saatim olduğu için ekrana bakamayacak olmamı belirtmiş olmamdı" dedi.

'YAPTIĞIM ŞEYİN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEDİM'

Dosyası birleşen bir diğer tutuklu sanık N.Ç. savunmasında, "Birleştirme kararını kabul etmiyorum. Birleştiğimiz dosya, bir cinayet davası. Yaptığım şeyin yanlış olabileceğini düşünmedim. Cemil Koç ifadeden hemen sonra Esra'yı aradı ve elimde dedi" diye konuştu.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Bu sırada müşteki Esra Tokyaz, "Suç olduğunu bile bile mi yaptın terbiyesiz" dedi. Bunun üzerine mahkeme Başkanı Tokyaz'ın salondan çıkarılmasını istedi. Polisler Esra Tokyaz'ı salondan çıkardığı sırada Tokyaz polislere bağırdı.

'AYŞE'Yİ EJEGÜL SANDIM'

Gerginliğin sona ermesinin ardından savunmasına devam eden sanık N.Ç., "Bu olayla ilgili haberleri sosyal medyada gördüm. Ekrandaki bilgileri Cemil Koç'a attım. Cemil'in sonradan firari olduğunu öğrendim. Arayıp, karakola ifade vermesini istedim. Cemil'in cezaevinde yattığını, uyuşturucu kullandığını biliyordum. Başka suçu var mı bilmiyordum. Beni arayınca suç mu işledi diye düşündüm. Bu konuyla ilgili sanık Z.B.'yi aradım. Bir sanık bana bavul verdi. İçerisinde önemli bir şey olduğundan bahsetti. Cemil bana, Ayşe ile 3 aydır nişanlı olduğundan bahsediyordu. Cemil bana Ejegül isminde nişanlısından bahsetmişti. Bir gün havalimanından Ayşe ile geldiklerinde, ben Ayşe'yi Ejegül sandım. Sonrasında Cemil bana Ejegül ile alakalı bir şeyler söyledi. Bende araştırma yapınca kadının Özbek olduğunu ve öldüğünü duydum. Ölüm haberlerini duyunca Cemil'den şüphelendim. Başka bir kişinin bilgisiyle Polnet'e girmedim. Asliye Ceza Mahkemesi'nde verdiğim ifadem yanlıştır. Cemil Koç'un bana Polnet sorgusu yaptırıp, yaptırmadığını tam net hatırlamıyorum. Sadece Cemil Koç'u tanıyorum. Diğer sanıkları tanımıyorum. Zaten Cemal Arslan isimli şahıs, yardım etmek için Cemil'in yanındaymış, benim bundan haberim yoktu. Eğer Cemal'in varlığından haberdar olsaydım, Cemil'e yardım etmek için bu kadar çırpınmazdım" dedi.

ARA VERİLDİ

Duruşma sonunda Esra Tokyaz, sanık Cemal Arslan'a saldırmak istedi. Araya müşteki avukatları girdi. Bunun üzerine sanık Arslan., "Ambulans çağırın darp raporu alacağım" dedi. İzleyiciler ve taraflar salondan çıkarıldı duruşmaya ara verildi.