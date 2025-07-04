Ayşe öğretmen Hacivat oldu

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Ayşe Gül Küçüksümbül, 2002’de Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Konya ve Rize’deki okullardan sonra, 14 yıl önce Karaman Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda görev yapmaya başladı. Öğretmen Ayşe Gül, gölge oyununa ilgi duyuyor ve okulda kurduğu küçük Karagöz ve Hacıvat perdesinde öğrencilerine zaman zaman gösteriler sergiliyordu. Kütüphanedeki bu etkinliklerden birinde elektrik prizi bozulunca lamba çalışmadı ve perde aydınlanmadı. Sonrasını Ayşe Gül öğretmen şöyle anlattı:

KARAGÖZ’LE BİRLİKTE...

“Çocukların hevesi kırılmasın diye hızlıca çözüm aradım. Müdürümüzün odası boştu, panjurları olduğu için karanlıktı. Perdeyi oraya kurdum. Aynı gösteriyi yıl sonu etkinliğinde de sergiledim. Bana Karagöz olarak eşlik eden öğretmen arkadaşım Mustafa Şahin’le bu performans sonrası tanıştık. Ve Karagöz ile Hacivat’ı birlikte sahneleme yolculuğunuz başladı. Erasmus kapsamında Makedonya’daki Türklerin öğrenim gördüğü Tefeyyüz İlköğretim Okulu’na da gidip gösteri yaptık. ”