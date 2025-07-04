×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ayşe öğretmen Hacivat oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ayşe Gül Küçüksümbül#Dokuz Eylül Üniversitesi#Hacivat
Ayşe öğretmen Hacivat oldu
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 07:00

Karaman’da öğrencilerine her yıl gölge oyunu sergileyen ana sınıfı öğretmeni Ayşe Gül Küçüksümbül, perdesinin ışığı çalışmadığı gün Hacivat olup gösteriyi sürdürdü. 

Haberin Devamı

Ayşe Gül Küçüksümbül, 2002’de Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Konya ve Rize’deki okullardan sonra, 14 yıl önce Karaman Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda görev yapmaya başladı. Öğretmen Ayşe Gül, gölge oyununa ilgi duyuyor ve okulda kurduğu küçük Karagöz ve Hacıvat perdesinde öğrencilerine zaman zaman gösteriler sergiliyordu. Kütüphanedeki bu etkinliklerden birinde elektrik prizi bozulunca lamba çalışmadı ve perde aydınlanmadı. Sonrasını Ayşe Gül öğretmen şöyle anlattı:

Ayşe öğretmen Hacivat oldu

KARAGÖZ’LE BİRLİKTE...

“Çocukların hevesi kırılmasın diye hızlıca çözüm aradım. Müdürümüzün odası boştu, panjurları olduğu için karanlıktı. Perdeyi oraya kurdum. Aynı gösteriyi yıl sonu etkinliğinde de sergiledim. Bana Karagöz olarak eşlik eden öğretmen arkadaşım Mustafa Şahin’le bu performans sonrası tanıştık. Ve Karagöz ile Hacivat’ı birlikte sahneleme yolculuğunuz başladı. Erasmus kapsamında Makedonya’daki Türklerin öğrenim gördüğü Tefeyyüz İlköğretim Okulu’na da gidip gösteri yaptık. ”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşe Gül Küçüksümbül#Dokuz Eylül Üniversitesi#Hacivat

BAKMADAN GEÇME!