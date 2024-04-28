Ayşe Karaman olayında engelli kardeşe de tazminat istendi

Haberin Devamı

Genç kızın sevgilisinin çantasından aldığı ve kendisine enjekte ettiği anestezi ilaçları sonucunda hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Yargılamada, Tarhan’a ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

EK RAPOR ALINDI

Genç kızın ailesi, avukat Tolga Beyendi aracılığıyla, doktor Özgür Tarhan hakkında maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı. Bilirkişi, anne ve babasına destekten yoksun kalma tazminatı olarak yaklaşık 1 milyon TL tazminat ödenmesi gerektiği yönünde rapor sundu. Ancak mahkeme, eksiklikler nedeniyle ek bir rapor daha alınmasına karar verdi. Alınan ek raporda, Ayşe Karaman’ın yüzde 93 oranında engelli olan kız kardeşi Sadriye Karaman için de 406 bin TL tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Son raporda genç kızın annesi, babası ve kız kardeşi için 1 milyon 352 bin TL tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi.