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Ayşe Karaman olayında engelli kardeşe de tazminat istendi

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#Ayşe Karaman#Özgür Tarhan#Avukat
Ayşe Karaman olayında engelli kardeşe de tazminat istendi
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 07:00

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019’da, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulunmuştu.

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Genç kızın sevgilisinin çantasından aldığı ve kendisine enjekte ettiği anestezi ilaçları sonucunda hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Yargılamada, Tarhan’a ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

EK RAPOR ALINDI

Genç kızın ailesi, avukat Tolga Beyendi aracılığıyla, doktor Özgür Tarhan hakkında maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı. Bilirkişi, anne ve babasına destekten yoksun kalma tazminatı olarak yaklaşık 1 milyon TL tazminat ödenmesi gerektiği yönünde rapor sundu. Ancak mahkeme, eksiklikler nedeniyle ek bir rapor daha alınmasına karar verdi. Alınan ek raporda, Ayşe Karaman’ın yüzde 93 oranında engelli olan kız kardeşi Sadriye Karaman için de 406 bin TL tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Son raporda genç kızın annesi, babası ve kız kardeşi için 1 milyon 352 bin TL tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi.

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#Ayşe Karaman#Özgür Tarhan#Avukat

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