Ayşe hemşire, ağabeyinden yapılan nakille hayata tutundu

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Palyatif bakım hemşiresi 2 çocuk annesi Ayşe Alkış Çito, şubat ayında halsizlik, bacaklarda ağrı, morarma ve geçmeyen öksürük şikayetleri ile Konya Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Çito'ya, 'Akut Miyelomonositik Lösemi' (AML-M4) tanısı konuldu. Hastanede 2 kür kemoterapi tedavisi uygulanan ve kemik iliği nakli yapılması gerektiği belirtilen Çito, bunun için Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfı'na ait LÖSANTE Hastanesi'ne başvurdu. Uygun donör araştırması sürecinde Ayşe Alkış Çito'nun ağabeyi Mustafa Alkış tam uyumlu donör olarak belirlendi. Ayşe Alkış Çito'ya, 8 Mayıs'ta ağabeyinden tam uyumlu kemik iliği nakli (KİT) gerçekleştirildi. Nakil sonrası hastanedeki izolasyon sürecini tamamlayan Çito, sağlığına kavuşup taburcu olurken çocukları ve yakınları tarafından turuncu balonlar ve şarkılarla karşılandı. Çocuklarına ve eşi Mehmet Çito'ya sarılan Ayşe Alkış Çito, büyük sevinç yaşadı. Hastane yönetimi tarafından yapılan törenin ardından turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

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'CAN KARDEŞLİĞİ, GENETİK İKİZİM'

Ayşe Alkış Çito, yıpratıcı bir süreç geçirdiğini söyleyerek, "Bu süreçte kardeşlerimin uyumlu olması için hep dua ettik ve ağabeyim uyumlu çıktı, sevinçten ağladık, şükrettik hep. 8 Mayıs’ta da ilik naklimi olduk. Bugün de inşallah evime taburcu oluyorum. Ağabeyimden tam uyumlu nakil gerçekleşti. Çok şanslıydım. İnşallah yeniden doğdum. Çocuklarıma 'iyileştim' diyebileceğim inşallah. Hemşire ve doktorumun desteği mükemmeldi. Tedavi sürecim güzel geçti. Her şey gayet güzeldi. Bundan sonra sağlıklı olmak istiyorum. Çocuklarımla, ailemle beraber olmak istiyorum. Bu süreci tamamen atlatmış, bitirmiş olmak istiyorum. Ağabeyimi çok seviyorum. İyi ki var. Bütün kardeşlerimi çok seviyorum. Ama bu süreçte ağabeyim çok destek oldu. İliklerini verdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Can kardeşliği, genetik ikizim. Canım ağabeyim, onunla yeniden doğdum inşallah" dedi.

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'İNSAN SEVDİĞİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMAK İSTİYOR'

Mustafa Alkış da kardeşine ilik vermenin bir görevden çok, bir mutluluk olduğunu kaydederek, "Süreç boyunca hem umut hem de endişe yaşadık. Naklin başarılı olduğunu ve kardeşimin sağlığına kavuştuğunu görmek tarif edilemez bir mutluluk. İnsan sevdiği biri için elinden geleni yapmak istiyor. Eğer benim verdiğim ilik onun yeniden sağlıklı bir hayata başlamasına katkı sağladıysa, bundan daha büyük bir mutluluk düşünemiyorum. Bu süreçte sağlık çalışanlarına ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca uygun olan insanların kök hücre ve ilik bağışı konusunda bilinçlenmesini ve bağışçı olmayı değerlendirmesini isterim. Bir insanın hayatına umut olmak gerçekten çok değerli" dedi.

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'KÖK HÜCRE NAKLİ KUTSAL BİR GÖREV'

Prof. Dr. Aynur Uğur Bilgin, Ayşe Alkış Çito'nun çok önemli bir aşamayı başarıyla geçtiğini, bundan sonra hastayı takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti. İlik naklinin 2 şekilde yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Uğur Bilgin, "Lösemide bir başkasından aldığımız sağlam kök hücrelere ihtiyacımız var. Vericiden yani sağlam bir kişiden alınan kök hücreleri hastaya veriyoruz. Aslında bir şekilde kan nakli gibi. Daha sonra da bu hücreleri verdikten sonra ben tohuma benzetiyorum; gidiyorlar, yerleşiyorlar, kök salıyorlar ve hastaya yeniden hücre üretiyorlar. Yani nasıl bir tohum hemen çiçek vermiyorsa kök hücreler de öyle. Ve hasta bugün itibarıyla hücreleri yükseldi. Bir haftadır da bu yükselişini devam ettiriyor. Hemen ilk yükseldiğinde hastayı göndermiyoruz. Bir haftadır yükselişine devam ettiği için artık evden takip edeceğiz hastamızı. Kök hücre nakli gerçekten çok kutsal bir görev. Bir hayat veriyorsunuz. O nedenle çok önemli. Lütfen bağış yapalım. Bağışçı olalım ve vazgeçmeden yolumuzda devam edelim" diye konuştu.

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